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Desporto | 15-07-2026 21:00

Rafaela Mendes alcança melhor resultado da seleção portuguesa no Europeu de Juniores

Rafaela Mendes alcança melhor resultado da seleção portuguesa no Europeu de Juniores
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Nadadora do Clube de Natação de Torres Novas chegou às meias-finais dos 100 metros costas, terminando na 11ª posição, depois de ter sido 14ª nas eliminatórias.

O Clube de Natação de Torres Novas (CNTN) viveu uma semana de excelência desportiva, com resultados de destaque tanto a nível internacional como distrital. Enquanto Rafaela Mendes representou Portugal no Campeonato da Europa de Juniores, em Munique, alcançando a melhor classificação da delegação nacional, a equipa do clube liderou os pódios dos Campeonatos Distritais de Verão, realizados em Rio Maior, conquistando 41 títulos de campeão distrital.
A nadadora torrejana competiu entre 7 e 12 de Julho nas piscinas olímpicas do Parque Olímpico de Munique, integrando a selecção portuguesa numa competição que reuniu cerca de 600 atletas de 45 países. Rafaela Mendes entrou para a história do clube ao alcançar as meias-finais dos 100 metros costas, terminando na 11ª posição. Um novo recorde pessoal, depois de ter sido 14ª nas eliminatórias e apesar de partir para a competição apenas com o 24º melhor tempo de inscrição. A atleta ficou a apenas três lugares do apuramento para a final europeia e conseguiu ainda melhorar a sua posição inicial nas restantes provas em que participou, terminando em 17º lugar nos 200 metros costas e subindo igualmente na classificação dos 50 metros costas. Segundo o CNTN, Rafaela Mendes obteve "a melhor classificação e a melhor pontuação da delegação portuguesa em Munique", confirmando a sua presença entre a elite da natação europeia júnior.
O clube esteve também em destaque nos Campeonatos Distritais de Verão de Infantis, Juvenis e Absolutos, disputados entre 10 e 12 de Julho, em Rio Maior. Apesar da ausência de Rafaela Mendes e de alguns infantis, por causa da gestão da recuperação, o CNTN liderou o medalheiro da competição, conquistando 41 títulos de campeão distrital, 21 medalhas de prata e 16 de bronze, terminando como o clube com mais títulos na última prova distrital da época.

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