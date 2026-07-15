RX Soccer Academy ultrapassa os 500 jovens e reforça dimensão social em Riachos

A RX Soccer Academy voltou a superar expectativas em 2026 e conta actualmente com mais de 500 crianças e jovens, consolidando um percurso de crescimento iniciado há três anos em Riachos. O projecto nasceu pela mão de um grupo de amigos ligados ao futebol de formação, com o objectivo de ocupar de forma saudável as férias escolares e proporcionar aos mais novos aprendizagem, convívio e evolução dentro e fora do campo.

O MIRANTE tem acompanhado a iniciativa desde os primeiros passos. Em 2023, a academia tinha 170 atletas inscritos e recebeu um apoio de 500 euros da Câmara de Torres Novas. No ano seguinte, o número subiu para 340 participantes, dos cinco aos 15 anos, obrigando a estrutura a alargar os treinos à Golegã. A academia reunia então atletas de 25 clubes, incluindo futebol masculino e feminino, e disponibilizava treino específico para guarda-redes. Em 2026, a RX Soccer Academy ultrapassa a fasquia dos 500 participantes, oriundos do distrito de Santarém e de concelhos vizinhos. Sem fins lucrativos, organiza treinos adaptados às idades e aos níveis de formação, trabalhando competências técnicas, físicas e sociais num ambiente de inclusão, diversão, respeito e espírito de equipa.

A vertente social continua a ser uma das marcas da academia. Tal como já acontecia nas edições anteriores, jovens acompanhados por lares, casas de acolhimento e outras instituições têm acesso gratuito aos treinos, para que as dificuldades económicas não sejam um obstáculo à prática desportiva. A organização considera que o crescimento demonstra o impacto criado junto das famílias.