União de Santarém com reforços de peso para atacar a Liga 3

A União Desportiva de Santarém continua a reforçar o seu plantel sénior que vai disputar a Liga 3 de futebol e anunciou recentemente a contratação de André Sousa, que representava o CD Nacional, da 1ª Liga. O clube destaca André Sousa a vasta experiência do médio, de 36 anos, que contabiliza mais de cem jogos no principal escalão do futebol português e conta ainda com passagens no estrangeiro, nomeadamente em Espanha e na Turquia.

Nos escalões de formação, André Sousa representou o Sporting CP durante quatro épocas, sendo ainda internacional sub-21 pela selecção nacional. O experiente futebolista irá integrar o lote de capitães, trazendo consigo experiência, liderança e muita qualidade à nossa equipa, refere a União de Santarém.

Pouco tempo antes, o emblema escalabitano tinha também chegado a acordo com Kirill Klimov, ponta-de-lança russo de 25 anos proveniente do CD Feirense, da 2ª Liga. Um atleta que conta no seu currículo com passagens pelo Rubin Kazan e Tambov, onde disputou a Primeira Liga Russa. A nível da formação, Klimov representou ainda os franceses do AS Monaco e as camadas jovens da seleção russa.

Foram também anunciadas as renovações de diversos atletas do plantel da época passada, como O experiente Jaime Simões, também com percurso de 1ª Liga, David Vinhas e Noah Medalli.