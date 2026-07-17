GRD Bragadense triunfa em Castelo de Vide

Os iniciados C1 do Grupo Recreativo e Desportivo (GRD) Bragadense sagraram-se campeões da Liga Prata no Torneio Internacional Castelo de Vide Summer Cup, que decorreu entre 8 e 12 de Julho.

A equipa da Póvoa de Santa Iria, orientada por Rogério Ferreira, disputou seis encontros, dos quais venceu cinco, encerrando a participação na prova com um triunfo por 4-0 na final.

A conquista em Castelo de Vide representou a segunda final ganha pelo Bragadense em três semanas, depois da vitória alcançada num torneio realizado em Rio Maior.

A união e a resiliência dos jovens atletas ficaram patentes ao longo da competição e traduziram-se num resultado expressivo no encontro decisivo. Mais do que a conquista do troféu, a participação do clube ficou marcada pelo espírito de ‘fair play’, pela convivência e pela evolução desportiva dos jogadores.

Nas bancadas, a equipa contou com o apoio permanente de uma claque formada por familiares e amigos dos atletas, que também incentivou formações adversárias, nomeadamente da Guiné-Bissau, Moçambique e Escócia.

O comportamento do grupo de apoiantes foi destacado pela organização durante a entrega das taças, ocasião em que a claque do Bragadense foi felicitada pelo apoio e pelo ‘fair play’ demonstrados.

A equipa técnica, liderada por Rogério Ferreira e integrada também por Maldini, Runa e Fiães, tem continuidade assegurada no escalão para a época 2026/2027.