Juniores da União de Santarém brilham no Gothia Cup

A equipa de sub-18 da União de Santarém que está a disputar o torneio de futebol jovem Gothia Cup, na Suécia, apurou-se esta sexta-feira para as meias-finais, ao vencer os mexicanos do Pumas Cuemanco por 3-1.As meias-finais serão hoje, 17 de Julho, às 20h00 locais, frente aos ganeses do Accra Shooting Stars

O Gothia Cup é considerado o maior torneio de futebol juvenil do mundo. No escalão sub-18, o torneio tem 96 equipas. A União de Santarém é a única equipa portuguesa em prova em todos os escalões.