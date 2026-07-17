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Desporto | 17-07-2026 17:33

Juniores da União de Santarém brilham no Gothia Cup

Juniores da União de Santarém brilham no Gothia Cup
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Equipa apurou-se para as meias-finais de consagrado torneio na Suécia, ao vencer os mexicanos do Pumas Cuemanco por 3-1.

A equipa de sub-18 da União de Santarém que está a disputar o torneio de futebol jovem Gothia Cup, na Suécia, apurou-se esta sexta-feira para as meias-finais, ao vencer os mexicanos do Pumas Cuemanco por 3-1.As meias-finais serão hoje, 17 de Julho, às 20h00 locais, frente aos ganeses do Accra Shooting Stars
O Gothia Cup é considerado o maior torneio de futebol juvenil do mundo. No escalão sub-18, o torneio tem 96 equipas. A União de Santarém é a única equipa portuguesa em prova em todos os escalões.

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