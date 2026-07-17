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Desporto | 17-07-2026 21:00

União de Santarém apresenta equipa técnica liderada por Gonçalo Carvalho

União de Santarém apresenta equipa técnica liderada por Gonçalo Carvalho
Pedro Almeida, Francisco Mendonça, David Martins, Gonçalo Carvalho, Pedro Natas e João Mateus integram a estrutura ligada à equipa de futebol da União de Santarém - FOTO Facebook União de Santarém
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Com mais uma época pela frente na Liga 3, a União de Santarém vai compondo a estrutura ligada à equipa de futebol sénior, com ambição renovada.

A União de Santarém anunciou a composição da equipa técnica que vai orientar a equipa de futebol sénior que vai disputar a Liga 3 na próxima época. Gonçalo Carvalho sucede a Carlos Fernandes como treinador principal, tendo como adjuntos Pedro Natas e João Mateus. O preparador físico é David Martins, o treinador de guarda-redes é Francisco Mendonça e Pedro Almeida terá as funções de analista.

Nuno Samarra é o director desportivo do futebol
Nuno Samarra foi também apresentado como novo director desportivo da União Desportiva de Santarém. Proveniente do Alliance Football Club, no Dubai, onde desempenhava funções de Chief Operating Officer (COO) e director técnico, Nuno Samarra acrescenta experiência internacional na gestão desportiva e no desenvolvimento de projectos de futebol, reforçando a estrutura da UDS numa fase de crescimento e ambição, diz o clube liderado por Pedro Patrício.
“É um orgulho integrar a União Desportiva de Santarém. Encontrei um clube com enorme potencial e muita ambição. Venho para trabalhar diariamente e ajudar a construir uma equipa cada vez mais forte e competitiva”, disse o novo director técnico, citado nas redes sociais do clube.
Pedro Patrício está convicto de que a experiência e competência de Nuno Samarra serão fundamentais para reforçar a estrutura do clube, cuja equipa sénior de futebol vai disputar mais uma vez a Liga 3. Em conjunto com os vice-presidentes Hugo Ribeiro e Luís Filipe Carvalho, Nuno samarra fará a gestão operacional da equipa sénior, numa lógica de maior profissionalização e crescimento do clube.
A União de Santarém agradece ainda a Mário Amoroso toda a dedicação e profissionalismo demonstrados durante o período em que desempenhou funções no clube, desejando-lhe os maiores sucessos pessoais e profissionais.

Novas cadeiras nas bancadas
Entretanto, a Câmara de Santarém já procedeu à aquisição de cadeiras para colocar nas bancadas do Campo Chã das Padeiras e no Campo de Futebol da Escola Superior Agrária, tendo contratado esse fornecimento à empresa Sports Partner - Distribuição e Fabrico de Equipamentos Desportivos, Lda pelo montante de 23.951 euros, conforme se publicita no portal base: contratos públicos online.

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