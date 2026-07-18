Búzios conquista 92 medalhas no Campeonato Distrital de Verão

A Búzios foi a equipa mais medalhada no Campeonato Distrital de Verão de Infantis, Juvenis e Absolutos, realizado entre 10 e 12 de Julho, em Rio Maior, ao somar 92 subidas ao pódio.

O clube participou na competição com 25 nadadores e terminou a época 2025/2026 nas provas distritais com 31 medalhas de ouro, 40 de prata e 21 de bronze.

Matilde Bibi esteve em particular destaque ao conquistar 15 títulos de campeã distrital nas 15 provas que disputou, tornando-se a nadadora mais medalhada da competição.

Sofia Pereira alcançou a melhor performance feminina da prova, com 555 pontos nos 200 metros livres, e foi a segunda nadadora com mais medalhas. A atleta sagrou-se campeã distrital em seis provas, conquistando ainda cinco medalhas de prata e três de bronze, num total de 14 pódios.

Entre os nadadores mais medalhados estiveram também Leonor Martins, com 13 pódios, quatro títulos distritais, sete medalhas de prata e duas de bronze, e David Pacheco, que alcançou 12 pódios, com quatro títulos, quatro segundos lugares e quatro terceiros lugares.

Matias Pacheco somou igualmente 12 pódios, distribuídos por quatro medalhas de ouro, seis de prata e duas de bronze, enquanto Rita Alves terminou a competição com 11 pódios, quatro títulos distritais e sete medalhas de prata.

Alícia Deep conquistou nove medalhas, quatro das quais de ouro, três de prata e duas de bronze.