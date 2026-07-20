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Desporto | 20-07-2026 11:59

Arena Chamusca conquista 12 medalhas em Torres Novas

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11 atletas da Arena Chamusca (Donosti) subiram ao pódio no campeonato realizado no sábado, 18 de Julho, em Torres Novas. A formação chamusquense regressou a casa com 12 medalhas.

A Arena Chamusca (Donosti) conquistou 12 medalhas no campeonato realizado no sábado, 18 de Julho, em Torres Novas, numa competição em que todos os atletas da equipa alcançaram um lugar no pódio. Enzo, Gustavo, Bruno, Júnior e Veli conquistaram medalhas de segundo lugar, enquanto Guilherme, Thomas e Ângelo terminaram as respectivas provas na terceira posição.
Valter foi um dos atletas em maior destaque ao arrecadar duas medalhas: uma de segundo lugar na sua categoria e outra de terceiro lugar na classe absoluto de pesos pesados. Os irmãos gémeos Filipe e Francisco também contribuíram para o resultado colectivo da equipa, com um segundo e um terceiro lugar. No total, os 11 atletas da Arena Chamusca conquistaram sete medalhas de prata e cinco de bronze, levando o nome da Chamusca ao pódio em Torres Novas.

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