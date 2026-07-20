Tomás Santos conquista pódio e confirma ambição no Nacional de Supercross

Tomás Santos voltou a colocar o nome de Tomar nos lugares de destaque do motociclismo nacional. O jovem piloto, natural de Asseiceira, conquistou o segundo lugar na categoria SX2 na segunda prova do Campeonato Nacional de Supercross, realizada em Lousada. Na mesma jornada alcançou o quinto posto em SX Elite e estreou-se no “Face to Face”, formato de duelo curto que coloca dois pilotos frente a frente em pista.

Com apenas 17 anos, Tomás Santos apresenta um currículo raro para a idade. Começou a competir aos seis anos, depois de ter descoberto nas motas e na adrenalina uma forma de ultrapassar dificuldades na fala, e soma já sete títulos de campeão nacional. Ao longo do percurso venceu nas cilindradas de 50, 65, 85 e 125, representou Portugal no Motocross das Nações Europeias e competiu em países como Espanha, França, Bélgica e Itália.

A carreira tem sido construída entre a escola, treinos diários de técnica, velocidade e resistência e longas deslocações para provas. Pelo caminho enfrentou quedas e lesões graves, sem perder o objectivo: ganhar. O pódio alcançado em Lousada reforça a ambição do piloto tomarense para a presente temporada e confirma-o como uma das figuras a seguir no campeonato.