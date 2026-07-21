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Desporto | 21-07-2026 12:00

Infantis do Clube de Natação de Torres Novas fecham época com recordes no Nacional

Infantis do Clube de Natação de Torres Novas fecham época com recordes no Nacional
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Rita Valentim esteve em maior destaque, com três classificações entre as dez melhores. Laura Correia, Rodrigo Alegria e Salvador Vieira também melhoraram várias marcas pessoais nas piscinas de Setúbal.

Os infantis do Clube de Natação de Torres Novas (CNTN) terminaram a época desportiva com várias prestações de destaque no Campeonato Nacional de Infantis, realizado entre 17 e 19 de Julho nas piscinas de 50 metros de Manteigadas, em Setúbal. A competição reuniu 584 nadadores de vários clubes do país. Rita Valentim foi a atleta do CNTN que mais se destacou, participando no máximo de cinco provas permitido pelo regulamento e terminando três delas entre as dez melhores. A nadadora alcançou a sua melhor classificação nos 50 metros livres, prova em que foi sexta classificada e estabeleceu um novo recorde pessoal. Nas restantes provas, Rita Valentim manteve um elevado nível de regularidade, não ficando abaixo do 11.º lugar. O conjunto dos resultados valeu-lhe a 13.ª posição na classificação combinada das cinco provas, entre 158 nadadoras.
Laura Correia também esteve em bom plano ao estabelecer cinco recordes pessoais nas cinco provas em que participou. A atleta alcançou ainda o 11.º lugar nos 100 metros bruços e a 12.ª posição nos 200 metros bruços. Rodrigo Alegria estreou-se em campeonatos nacionais e conseguiu melhorar três marcas pessoais nas quatro provas disputadas. Salvador Vieira completou a participação do clube torrejanense com quatro provas e três novos recordes pessoais.

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