Infantis do Clube de Natação de Torres Novas fecham época com recordes no Nacional
Rita Valentim esteve em maior destaque, com três classificações entre as dez melhores. Laura Correia, Rodrigo Alegria e Salvador Vieira também melhoraram várias marcas pessoais nas piscinas de Setúbal.
Os infantis do Clube de Natação de Torres Novas (CNTN) terminaram a época desportiva com várias prestações de destaque no Campeonato Nacional de Infantis, realizado entre 17 e 19 de Julho nas piscinas de 50 metros de Manteigadas, em Setúbal. A competição reuniu 584 nadadores de vários clubes do país. Rita Valentim foi a atleta do CNTN que mais se destacou, participando no máximo de cinco provas permitido pelo regulamento e terminando três delas entre as dez melhores. A nadadora alcançou a sua melhor classificação nos 50 metros livres, prova em que foi sexta classificada e estabeleceu um novo recorde pessoal. Nas restantes provas, Rita Valentim manteve um elevado nível de regularidade, não ficando abaixo do 11.º lugar. O conjunto dos resultados valeu-lhe a 13.ª posição na classificação combinada das cinco provas, entre 158 nadadoras.
Laura Correia também esteve em bom plano ao estabelecer cinco recordes pessoais nas cinco provas em que participou. A atleta alcançou ainda o 11.º lugar nos 100 metros bruços e a 12.ª posição nos 200 metros bruços. Rodrigo Alegria estreou-se em campeonatos nacionais e conseguiu melhorar três marcas pessoais nas quatro provas disputadas. Salvador Vieira completou a participação do clube torrejanense com quatro provas e três novos recordes pessoais.