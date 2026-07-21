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Desporto | 21-07-2026 15:00

Judocas de Torres Novas conquistam pódios em competição internacional da AJDS

Judocas de Torres Novas conquistam pódios em competição internacional da AJDS
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Clube de Judo de Torres Novas soma novos resultados internacionais: dois pódios nos cadetes e boa prestação nos juniores.

Os atletas do Clube de Judo de Torres Novas voltaram a destacar‑se além‑fronteiras, somando novos pódios no Open Internacional de Juniores Patrícia Sampaio e no Open Internacional de Cadetes, realizados a 11 e 12 de Julho.
Nos juniores competiu Gabriel Moita, na categoria de ‑73kg, que acabou afastado após duas lutas disputadas, não conseguindo classificação.
Já nos cadetes, o clube somou dois resultados de grande relevo. Pedro Costa, em ‑66kg, alcançou um extraordinário 3.º lugar, vencendo três adversários e perdendo apenas um combate. Pedro Sardinha Costa, na categoria de +90kg, garantiu um impressionante 2.º lugar, apesar de ter competido numa categoria de peso acima da habitual.
O clube felicita os atletas pelo trabalho desenvolvido e destaca o acompanhamento técnico da mestre Katia Sombra, sublinhando que a equipa “continua a trabalhar” para manter o nível competitivo alcançado.

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