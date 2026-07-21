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Desporto | 21-07-2026 10:00

Sub-18 da União de Santarém no top 4 em torneio internacional

Sub-18 da União de Santarém no top 4 em torneio internacional
FOTO – Facebook União de Santarém
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A equipa de futebol sub-18 da União de Santarém atingiu as meias-finais do Gothia Cup, torneio de futebol juvenil realizado na Suécia que, só nesse escalão, envolveu 93 equipas.

A equipa de futebol sub-18 da União de Santarém atingiu as meias-finais do Gothia Cup, torneio de futebol juvenil realizado na Suécia que, só nesse escalão, envolveu 93 equipas. Os jovens escalabitanos realizaram oito jogos, tendo vencido seis, empatado um e perdido apenas o jogo de acesso à final, por 3-0, contra o Accra Shooting Stars FC, do Gana.

“Foi um registo muito positivo que nos permitiu ser a equipa portuguesa com a melhor prestação neste torneio no global de todos os escalões, o que nos deixa a todos extremamente orgulhosos. Parabéns e obrigado a todos os jogadores, equipa técnica e pais por esta campanha, que muito honrou o nosso emblema, a nossa cidade, a nossa região e o nosso país, numa experiência inesquecível para todos”, publicou o clube nas suas redes sociais.

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