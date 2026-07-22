Clube de Ginástica de Torres Novas fecha época de sucesso com sarau

O Sarau Anual do Clube de Ginástica de Torres Novas lotou o Ginásio Municipal de Torres Novas e constituiu o encerramento com chave de ouro de mais uma época de sucessos para a colectividade.

O Sarau Anual do Clube de Ginástica de Torres Novas (CGTN) lotou o Ginásio Municipal de Torres Novas e constituiu o encerramento com chave de ouro de mais uma época de sucessos para a colectividade, que terminou com cerca de 190 atletas filiados e vários resultados de relevo nacional e internacional. O ginasta Clovis Dias sagrou-se campeão nacional de seniores da 1ª divisão de Ginástica Artística Masculina e subiu ao pódio no Torneio Internacional Gymsport. Mia Miele foi campeã nacional de juniores da 2ª divisão de Ginástica Artística Feminina. Helena Biléu e Nova Treudeux sagraram-se campeãs distritais da 2ª divisão no escalão de iniciadas e juvenis, respectivamente. E as ginastas benjamins alcançaram o terceiro lugar nacional no Memorial Guilherme Gonçalves.



O Sarau Anual, proporcionou ao público a oportunidade de assistir aos esquemas das mais de 16 classes do CGTN. Os ginastas vestiram-se a rigor para participar no evento, que este ano se inspirou no universo Disney. Foi possível ver a história do Rei Leão, a Alice no País das Maravilhas, a Dama de Copas, Lilo e Stitch, Rio, as Guerreiras de Kpop, para além de alguns heróis da Marvel.

FOTOS - CGTN