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Desporto | 22-07-2026 12:00

Futebol feminino ganha terreno no distrito de Santarém mas ainda há muito para crescer

Futebol feminino ganha terreno no distrito de Santarém mas ainda há muito para crescer
Joaquim Martinho, presidente da Associação de Futebol de Santarém - foto O MIRANTE
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Associação de Futebol de Santarém terminou a época com 915 atletas federadas. Joaquim Martinho defende que o futuro da modalidade passa pela formação, pelas escolas e pela coragem dos clubes em abrir portas às raparigas.

O futebol feminino continua a conquistar espaço no distrito de Santarém e já deixou de ser visto como uma curiosidade para passar a ser uma aposta com futuro. A modalidade acompanha a tendência de crescimento registada no país e, segundo o presidente da Associação de Futebol de Santarém (AFS), Joaquim Martinho, ainda está longe de atingir todo o seu potencial. Em conversa com O MIRANTE, o dirigente sublinha que a evolução tem sido particularmente visível nos escalões de formação, onde há cada vez mais raparigas interessadas em jogar futebol. Para Joaquim Martinho, é aí que se decide o futuro da modalidade. Sem formação, diz, não há crescimento sustentado nem capacidade para consolidar equipas nos clubes.
A AFS terminou a época 2025/2026 com 915 atletas federadas no futebol feminino, um número que traduz uma evolução significativa face a anos anteriores. O presidente da associação adianta que vários clubes do distrito já manifestaram intenção de criar equipas femininas na próxima temporada, sinal de que o interesse continua a aumentar e de que há margem para alargar a base de recrutamento. Joaquim Martinho considera que o papel dos clubes é decisivo. Onde há vontade e organização, defende, é possível reunir atletas suficientes para formar equipas. O dirigente lembra que muitas jovens continuam a percorrer vários quilómetros para representar clubes de outros concelhos, apenas porque não encontram oportunidade perto de casa. Uma realidade que, no seu entender, mostra que o problema não está na falta de interesse das atletas, mas muitas vezes na ausência de resposta local.
O presidente da AFS aponta também o desporto escolar como uma porta de entrada fundamental. É nas escolas que muitas crianças têm o primeiro contacto com a modalidade e descobrem o gosto pelo futebol. Cabe depois aos clubes dar continuidade a esse percurso, criando condições para que as jovens possam competir, evoluir e manter-se ligadas ao desporto. A maior visibilidade do futebol feminino português tem ajudado a abrir mentalidades. O percurso da Selecção Nacional e o sucesso de jogadoras portuguesas em clubes de topo europeu são, para Joaquim Martinho, exemplos que inspiram as novas gerações e contribuem para derrubar preconceitos antigos. Apesar do crescimento, persistem desafios importantes. A formação de treinadores e dirigentes, a melhoria das condições financeiras dos clubes e a criação de estruturas estáveis continuam a ser áreas fundamentais. Joaquim Martinho defende que o investimento na formação deve manter-se como prioridade, porque é esse trabalho de base que permitirá ao distrito dar novos passos.
Para o futuro, o presidente da AFS quer ver mais equipas femininas do distrito nos campeonatos nacionais, tanto no futebol como no futsal. Acredita que Santarém tem talento, clubes e condições para voltar a estar representado nos principais escalões. O caminho, sublinha, passa por continuar a aumentar o número de praticantes e consolidar um crescimento que já começou a dar frutos.

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