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Desporto | 22-07-2026 07:00

Laura Agostinho bate recorde nacional sub-18 dos 200 metros que durava há 38 anos

Laura Agostinho, atleta da Academia Susana Estriga. Foto DR
Laura Agostinho, atleta da Academia Susana Estriga. Foto DR
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Com apenas 16 anos, a atleta cumpriu a distância em 24,03 segundos, vencendo a quarta série da primeira ronda e garantiu o apuramento para as meias-finais da competição.

A jovem velocista abrantina Laura Agostinho voltou a destacar-se no atletismo nacional ao estabelecer um novo recorde português de sub-18 nos 200 metros, durante os Campeonatos da Europa da categoria, que decorrem em Rieti, Itália.
Com apenas 16 anos, a atleta cumpriu a distância em 24,03 segundos, vencendo a quarta série da primeira ronda e garantindo o apuramento para as meias-finais da competição. A marca superou o anterior recorde nacional de 24,05 segundos, pertencente a Lucrécia Jardim desde 20 de Agosto de 1988, colocando um ponto final num máximo que resistia há quase 38 anos.
A prestação permitiu ainda a Laura Agostinho terminar a fase de qualificação no sexto lugar da classificação geral, reforçando o estatuto de uma das principais promessas do atletismo português.

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