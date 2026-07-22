Laura Agostinho bate recorde nacional sub-18 dos 200 metros que durava há 38 anos

A jovem velocista abrantina Laura Agostinho voltou a destacar-se no atletismo nacional ao estabelecer um novo recorde português de sub-18 nos 200 metros, durante os Campeonatos da Europa da categoria, que decorrem em Rieti, Itália.

Com apenas 16 anos, a atleta cumpriu a distância em 24,03 segundos, vencendo a quarta série da primeira ronda e garantindo o apuramento para as meias-finais da competição. A marca superou o anterior recorde nacional de 24,05 segundos, pertencente a Lucrécia Jardim desde 20 de Agosto de 1988, colocando um ponto final num máximo que resistia há quase 38 anos.

A prestação permitiu ainda a Laura Agostinho terminar a fase de qualificação no sexto lugar da classificação geral, reforçando o estatuto de uma das principais promessas do atletismo português.