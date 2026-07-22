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Desporto | 22-07-2026 15:00

Pavilhão da União do Entroncamento está degradado e câmara promete obras para o próximo ano

Pavilhão da União do Entroncamento está degradado e câmara promete obras para o próximo ano
Melhoria das instalações é uma reivindicação antiga do clube - foto arquivo O MIRANTE
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Presidente da Câmara do Entroncamento diz que o equipamento precisa de uma intervenção urgente e assumiu o compromisso de avançar com melhorias em 2027. Executivo reforçou de mil para 1.500 euros o apoio ao clube para a XI Taça Cidade Ferroviária.

O presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, Nelson Cunha, assumiu o compromisso de avançar, no próximo ano, com obras de melhoria no pavilhão da União Futebol Entroncamento, reconhecendo que o equipamento se encontra num estado que exige intervenção urgente. O anúncio foi feito na reunião do executivo de 16 de Junho, durante a discussão de um apoio financeiro ao clube para ajudar a suportar as despesas da XI Taça Cidade Ferroviária. “Comprometi-me com a União a ajudar numa das laterais do pavilhão, porque realmente o pavilhão está num estado urgente de algumas melhorias”, afirmou Nelson Cunha. O autarca elogiou a organização do torneio, que classificou como “um evento muito bem organizado” e que “engrandeceu” a cidade, mas não escondeu o desconforto com as condições do espaço. “Deu-me pena ver realmente o pavilhão da União naquele estado”, acrescentou.
Na mesma reunião, o executivo municipal aprovou o reforço do apoio financeiro à União Futebol Entroncamento, passando o subsídio de mil para 1.500 euros. A proposta de aumento foi apresentada pelo vereador do PSD, Rui Madeira, que justificou a alteração com o papel desempenhado pela colectividade no concelho ao longo de várias décadas. “A União Futebol Entroncamento presta um serviço relevante há muitas décadas a esta nossa comunidade”, defendeu. A vereadora socialista Fernanda Alves acompanhou a proposta, considerando que o valor inicialmente previsto era insuficiente face aos encargos da organização do torneio, estimados em cerca de 4.750 euros. Nelson Cunha aceitou a alteração e a proposta foi aprovada pelo executivo, com a abstenção dos três vereadores do Chega. A promessa de obras no pavilhão surge num momento em que o clube volta a afirmar a sua importância no panorama desportivo local, mas também expõe a degradação de um equipamento utilizado por uma colectividade histórica do Entroncamento.

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