Santarém Basket apresenta novo coordenador técnico

Nuno Correia foi apresentado como o novo coordenador técnico do Santarém Basket. Treinador Grau III, oriundo do distrito de Braga, o técnico vai preencher essa função até agora vaga e assumir também o cargo de treinador das equipas Sub 18 e sénior feminina.

“Este importante investimento do Santarém Basket Clube, vem dar resposta ao crescimento da modalidade na cidade e no concelho, melhorar ainda mais a qualidade da formação e aumentar a média de 200 atletas dos últimos quatro anos”, afirma o clube em comunicado.

O Santarém Basket garante que - “com o indispensável apoio dos pais e das nossas entidades locais, públicas e privadas” - vai continuar a formar atletas no desporto e na vida e a ganhar títulos para satisfação dos seus praticantes, associados e adeptos do basquetebol, “naquela que é a modalidade de pavilhão de maior tradição em Santarém”.