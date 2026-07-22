Seleção feminina de Santarém fica a dois pontos do título nacional de basquetebol 3x3

A seleção distrital feminina sub-17 da Associação de Basquetebol de Santarém esteve a dois pontos de conquistar o título nacional de basquetebol 3x3. A formação ribatejana terminou como vice-campeã no Torneio Inter-Seleções, disputado em Tomar, depois de perder a final frente a Lisboa por 11-9. A competição decorreu entre 17 e 19 de Julho, no Pavilhão Municipal de Tomar, reunindo 36 seleções distritais, 18 masculinas e 18 femininas, naquela que foi a quinta edição do torneio nacional dedicado ao escalão sub-17.

A equipa de Santarém realizou um percurso de grande nível, somando cinco vitórias em oito encontros e marcando 87 pontos. Nas meias-finais, afastou a Associação de Basquetebol de Setúbal, garantindo presença no jogo decisivo diante de Lisboa. A final foi equilibrada até aos últimos instantes, acabando a formação lisboeta por se impor pela diferença mínima de dois pontos.

Entre os elementos da comitiva ribatejana estiveram Eva Dias, atleta do Chamusca Basket Clube, e Rui Oliveira, treinador do mesmo clube, que integrou a equipa técnica da seleção distrital. O clube chamusquense destaca a participação dos seus representantes e felicita toda a formação pelo segundo lugar alcançado numa competição que juntou algumas das melhores jovens basquetebolistas do país.

Na competição masculina, a Associação de Basquetebol de Santarém terminou no oitavo lugar, depois de alcançar quatro vitórias em sete partidas. O título masculino foi conquistado pela Associação de Basquetebol do Porto, enquanto Lisboa venceu a prova feminina

