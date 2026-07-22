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Desporto | 22-07-2026 12:00

União de Santarém apresenta-se aos sócios frente à Académica de Coimbra

União de Santarém apresenta-se aos sócios frente à Académica de Coimbra
O guarda-redes Jota é a mais recente contratação da União de Santarém, presidida por Pedro Patrício. FOTO – Facebook União de Santarém
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A Taça Hospital da Luz vai estar em disputa no dia 31 de Julho, pelas 19h00, no Campo Chã das Padeiras, em Santarém.

A equipa de futebol sénior da União de Santarém apresenta-se aos sócios e adeptos no dia 31 de Julho, no Campo Chã das Padeiras, num jogo frente à Académica de Coimbra em que estará em disputa a Taça Hospital da Luz. O desafio está marcado para as 19h00 e tem entradas livres.
Entretanto, a União de Santarém, que vai disputar mais uma edição da Liga 3 Placard, continua a reforçar o plantel, tendo anunciado no início desta semana a contratação de João Oliveira, mais conhecido por Jota, guarda-redes português de 23 anos. Formado no SL Benfica e no CF "Os Belenenses", ao serviço da equipa sub-23 do Estoril conquistou a Liga Revelação e a Taça Revelação por duas ocasiões. Em representação do Vitória SC B alcançou a subida à Liga 3, na época 2024/25. É internacional pelas camadas jovens da selecção nacional, tendo na época passada representado o 1º Dezembro por empréstimo.

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