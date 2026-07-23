Backyard Ultra em Alburitel desafia resistência de dezenas de participantes

A Câmara Municipal de Ourém aprovou um protocolo de apoio à Associação Acureto para a realização da segunda edição do Backyard Ultra, uma prova de resistência marcada para 5 de Setembro, em Toucinhos, na freguesia de Alburitel. A competição desafia os atletas a percorrerem repetidamente um circuito de 6,706 quilómetros, tendo de iniciar uma nova volta a cada hora. A prova prossegue enquanto os participantes conseguirem cumprir o percurso dentro do tempo definido, vencendo o atleta que completar o maior número de voltas consecutivas.

O apoio municipal pretende contribuir para a consolidação de uma iniciativa que teve a sua estreia no ano passado e que a organização pretende afirmar no calendário desportivo do concelho de Ourém. O protocolo prevê a colaboração do município na preparação e realização do evento, que deverá voltar a reunir atletas dispostos a testar os limites físicos e mentais numa prova em que a resistência, a estratégia e a capacidade de recuperação são determinantes.

