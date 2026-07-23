Canoístas do Alhandra sagram-se vice-campeões nacionais de Canoagem de Mar

Os atletas juniores Martim Rodrigues e Carolina Pereira, da Secção Náutica do Alhandra Sporting Club, conquistaram o título de vice-campeões nacionais de Canoagem de Mar em SS1 e SS2, na última etapa do calendário nacional, disputada entre Sines e Vila Nova de Milfontes.

A prova, que ligou as praias de Sines e Vila Nova de Milfontes ao longo de 28 quilómetros, contou com a participação de apenas três atletas do clube alhandrense. Em SS1, os juniores Carolina Pereira e Martim Rodrigues terminaram as respectivas provas na segunda posição, enquanto o sénior Henrique Cerqueira cortou a meta em nono lugar.

Nas provas de tripulações, os atletas do Alhandra Sporting Club voltaram a alcançar lugares de destaque. A dupla formada por Martim Rodrigues e Carolina Pereira sagrou-se vice-campeã nacional na categoria SS2 Absoluto, disputando os lugares do pódio com equipas seniores do Clube de Canoagem da Costa do Sol e do Clube de Canoagem de Ovar.

Henrique Cerqueira competiu igualmente em SS2, fazendo equipa com Yan Vilaça, do Clube de Canoagem de Amora, alcançando o terceiro lugar do pódio.

Os jovens atletas do clube também estiveram em destaque na última etapa do Campeonato Nacional de Esperanças de Canoagem de Mar. Bernardo Rosa, em Infantil Masculino B, foi o primeiro a cortar a meta em SS1, conquistando o título de campeão nacional da sua categoria. Miguel Salgado, também do Alhandra Sporting Club, terminou a prova na 14.ª posição.

Entre os cadetes, Francisco Câncio subiu ao pódio para receber a medalha de prata na etapa e a medalha de bronze no Campeonato Nacional. Ricardo Salgado concluiu a prova no sexto lugar.