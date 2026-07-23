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Desporto | 23-07-2026 15:00

Centro de Reabilitação e Integração Ouriense leva atletas à Polónia

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Dois bicampeões nacionais, que conquistaram também o segundo lugar no Campeonato da Europa de 2025, integram a comitiva do Centro de Reabilitação e Integração Ouriense que vai representar o concelho numa competição internacional na Polónia.

A Câmara Municipal de Ourém aprovou um protocolo de colaboração com o CRIO para apoiar a participação de três atletas e um treinador no “Meeting Gdansk Get Together”, que se realiza nos dias 26 e 27 de Setembro, na cidade polaca de Gdansk. O apoio municipal destina-se a comparticipar as despesas relacionadas com as viagens aéreas da comitiva. Entre os representantes da instituição estão dois atletas bicampeões nacionais, que alcançaram igualmente o segundo lugar no Campeonato da Europa de 2025, disputado em Itália. A participação na prova permite aos atletas do CRIO competir novamente a nível internacional e dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pela instituição na área do desporto adaptado e da inclusão.

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