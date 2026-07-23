União de Santarém com reforços de peso para atacar a Liga 3

A União Desportiva de Santarém continua a reforçar o seu plantel sénior que vai disputar a Liga 3 de futebol e anunciou recentemente a contratação de André Sousa, que representava o CD Nacional, da 1.ª Liga. O clube destaca em André Sousa a vasta experiência do atleta, de 36 anos, que contabiliza mais de cem jogos no principal escalão do futebol português e conta ainda com passagens no estrangeiro, nomeadamente em Espanha e na Turquia.

Nos escalões de formação, André Sousa representou o Sporting CP durante quatro épocas, sendo ainda internacional sub-21 pela selecção nacional. O experiente futebolista irá integrar o lote de capitães, trazendo consigo experiência, liderança e muita qualidade à nossa equipa, refere a União de Santarém.

Pouco tempo antes, o emblema escalabitano tinha também chegado a acordo com Kirill Klimov, ponta-de-lança russo de 25 anos proveniente do CD Feirense, da 2ª Liga. Um atleta que conta no seu currículo com passagens pelo Rubin Kazan e Tambov, onde disputou a Primeira Liga Russa. A nível da formação, Klimov representou ainda os franceses do AS Mónaco e as camadas jovens da selecção russa.

Ainda na semana passada foi também apresentado como reforço o guarda-redes Ricardo Ribeiro, de 23 anos, proveniente da equipa B do SL Benfica, clube que representou ao longo de mais de uma década, desde os escalões de formação aos seniores, tendo sido internacional sub-16. E também Martim Silva, médio português de 21 anos, formado no FC Porto e que chega da equipa sub-23 do Académico de Viseu, onde se sagrou campeão nacional da Liga Revelação.

Numa cadência de quase um anúncio por dia, o clube anunciou ainda, no final da semana passada, as contratações Mauro Mucuta, mais conhecido por Maya, médio de 21 anos, internacional A por Angola, proveniente do Petro Luanda; de Rui Geadas, defesa de 21 anos, natural de Alcanena, que jogava no CD Fátima; e de Luís Martins, defesa português de 22 anos, internacional sub-15, com passagens pela formação do FC Porto, SC Braga e Gil Vicente e que representava a equipa B dos espanhóis do UD Almería.

Foram também anunciadas as renovações de diversos atletas do plantel da época passada, como o experiente Jaime Simões, também com percurso de 1.ª Liga, David Vinhas e Noah Medalli.

Época começa na Covilhã

Entretanto, também já é conhecido o calendário para a próxima época, com os escalabitanos a começarem com uma deslocação à Covilhã para defrontar o Sporting local, a 9 de Agosto. Seguem-se, na primeira volta, Oliveirense (casa), Belenenses (fora), Caldas (casa), Louletano (fora), Lusitano de Évora (casa), Vitória Sernache (casa), Atlético CP (fora) e Mafra (casa). A primeira fase do campeonato termina no final de Janeiro.