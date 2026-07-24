Fúria Trail regressa a São Jorge com 300 atletas esperados

A Câmara Municipal de Ourém aprovou um protocolo de colaboração com a Associação Cultural e Recreativa Vale do Nabão para apoiar a realização da terceira edição do Fúria Trail, marcada para 8 de Agosto, em São Jorge, na União das Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais. A organização prevê reunir cerca de 300 participantes nas várias provas do programa, que inclui Trail Kids, Trail Curto, Mini Trail e Caminhada. A diversidade de percursos pretende atrair atletas de diferentes idades e níveis de preparação, alargando a participação à comunidade. O apoio municipal destina-se a comparticipar os encargos com a organização de uma iniciativa que procura afirmar-se no calendário desportivo do concelho e contribuir para a dinamização da freguesia.