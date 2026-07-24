Nadadores de Torres Novas com muitos recordes pessoais no Nacional de Infantis

Cinco nadadores do Clube de Natação de Torres Novas competiram no Campeonato Nacional de Infantis, que decorreu em Setúbal, tendo obtido resultados de bom nível e muitos recordes pessoais.

Cinco nadadores do Clube de Natação de Torres Novas (CNTN) competiram no Campeonato Nacional de Infantis, que decorreu em Setúbal, tendo obtido resultados de bom nível e muitos recordes pessoais. Rita Valentim foi a atleta do CNTN em maior destaque, nadandp o máximo de provas que o regulamento permitia, 5, e classificou-se no Top 10 em três delas, obtendo a melhor classificação nos 50 livres com um 6º lugar e recorde pessoal, que bateu ainda em mais três provas. Nas duas provas em que não foi Top 10, alcançou o 11º lugar, regularidade que se consubstanciou no 13º lugar da classificação conjunta das cinco provas entre as 158 nadadoras classificadas.

Laura Correia bateu cinco recordes pessoais nas cinco provas, com um 11º e um 12º lugar nos 100 e 200 bruços. Salvador Vieira nadou quatro provas e obteve três recordes pessoais. Rodrigo Alegria, estreante em nacionais, alcançou três recordes pessoais em quatro provas. Juliana Monteiro nadou os 50 e 100 livres, prova onde realizou as suas melhores marcas. A competição contou com 584 nadadores, provenientes de 115 clubes. O CNTN foi o clube do distrito com mais nadadores em competição.