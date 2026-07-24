Desporto | 24-07-2026 11:24
Nigeriano Kelechi John é o mais recente reforço da União de Santarém
FOTO – Facebook União de Santarém
O defesa nigeriano Kelechi John, de 27 anos, é o mais recente reforço anunciado pela União de Santarém para a sua equipa sénior de futebol, que vai disputar a Liga 3.
O defesa nigeriano Kelechi John, de 27 anos, é o mais recente reforço anunciado pela União de Santarém para a sua equipa sénior de futebol, que vai disputar a Liga 3.
Com mais de cem jogos realizados na Segunda Liga, distribuídos entre Casa Pia, B SAD, Oliveirense e Portimonense, Kelechi irá garantir experiência competitiva, poder físico e liderança ao plantel, considera o clube liderado por Pedro Patrício. A apresentação foi apadrinhada pela antiga glória do clube, Fernando Cruz.
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