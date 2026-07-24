União de Santarém contrata avançado guineense

Isnaba Graça foi anunciado como o mais recente reforço da equipa de futebol sénior que vai disputar a Liga 3.

A União Desportiva de Santarém anunciou a contratação do avançado guineense Isnaba Graça, de 24 anos. Formado entre a Academia Bissau e o futebol português, o atleta conta com experiência competitiva e acrescenta qualidade, presença física e ambição ao ataque da equipa que vai disputar a Liga 3.

Na fotografia da apresentação, publicada pelo clube, surgem alguns atletas da formação, representando aquilo em que a direcção acredita: “um ecossistema onde os jovens crescem diariamente ao lado de jogadores profissionais, inspirando-se e preparando o futuro”.

A União de Santarém deixa também uma mensagem de respeito e amizade à comunidade da Guiné-Bissau, e a todos os jogadores guineenses que competem em Portugal. “Que este seja mais um elo a fortalecer a ligação entre a Guiné-Bissau e a União Desportiva de Santarém”, diz o clube liderado por Pedro Patrício.

