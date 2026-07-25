Búzios soma três medalhas e dez recordes pessoais em Setúbal

A Búzios - Associação de Nadadores Salvadores de Coruche conquistou três pódios no Campeonato Nacional de Infantis, disputado entre 17 e 19 de Julho, em Setúbal, numa participação em que as suas quatro nadadoras estabeleceram dez recordes pessoais.

A competição, organizada pela Federação Portuguesa de Natação, reuniu 584 atletas, em representação de 115 clubes.

Matilde Bibi sagrou-se vice-campeã nacional nos 200 metros estilos e alcançou o terceiro lugar nos 200 metros bruços e nos 200 metros costas. A nadadora foi ainda quarta classificada nos 400 metros estilos e quinta nos 200 metros livres.

Alícia Deep terminou em 14.º lugar nos 100 metros bruços e nos 100 metros mariposa, foi 16.ª nos 200 metros estilos e alcançou a 17.ª posição nos 400 metros estilos e nos 200 metros bruços.

Rita Alves obteve o sétimo lugar nos 800 metros livres, foi 14.ª nos 400 metros livres, 17.ª nos 200 metros livres e 67.ª nos 100 metros livres.

Nas provas colectivas, Rita Alves, Maria Santos, Alícia Deep e Matilde Bibi representaram a Búzios nas estafetas de 4x100 metros livres e 4x200 metros livres. A equipa terminou ambas as provas no sétimo lugar nacional, melhorando os respectivos tempos.

A associação destacou os resultados alcançados numa fase final da época marcada pelo cansaço acumulado, durante a qual as nadadoras conseguiram algumas das melhores prestações das suas carreiras.