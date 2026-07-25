Desporto | 25-07-2026 07:00
Selecção distrital de Santarém sub-17 representou Portugal no torneio Lusocup
FOTO AFS
A selecção distrital sub-17 masculina de futebol da Associação de Futebol de Santarém (AFS) empatou no dia 22 de Julho com a equipa de Moçambique e classificou-se no 2º lugar no torneio Lusocup.
A selecção distrital sub-17 masculina de futebol da Associação de Futebol de Santarém (AFS) empatou no dia 22 de Julho com a equipa de Moçambique e classificou-se no 2º lugar no torneio “Lusocup”. A selecção africana venceu o torneio, enquanto Macau ficou em terceiro lugar.
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