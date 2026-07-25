Selecção distrital de Santarém sub-17 representou Portugal no torneio Lusocup

A selecção distrital sub-17 masculina de futebol da Associação de Futebol de Santarém (AFS) empatou no dia 22 de Julho com a equipa de Moçambique e classificou-se no 2º lugar no torneio Lusocup.

A selecção distrital sub-17 masculina de futebol da Associação de Futebol de Santarém (AFS) empatou no dia 22 de Julho com a equipa de Moçambique e classificou-se no 2º lugar no torneio “Lusocup”. A selecção africana venceu o torneio, enquanto Macau ficou em terceiro lugar.