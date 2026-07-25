Thomar Urban Race quer pôr três mil pessoas a correr pela cidade

Tomar vai transformar-se num grande palco desportivo no dia 17 de Outubro, com a realização da Thomar Urban Race, prova que promete juntar entre duas mil e três mil pessoas num percurso pelo centro da cidade e por alguns dos seus principais monumentos. O evento começa às 17h30, na Praça da República, onde estarão instaladas a partida e a meta. A iniciativa inclui um urban trail de 15 quilómetros e uma caminhada de cinco quilómetros, procurando atrair atletas, famílias, acompanhantes, visitantes da Feira de Santa Iria e a comunidade local. A organização assume como objectivos promover Tomar, incentivar a prática desportiva e criar uma ligação directa à tradicional feira.

O percurso foi desenhado para mostrar a cidade em movimento. Os participantes vão passar pela Várzea Grande, Pinhal de Santa Bárbara, Aqueduto dos Pegões, Mata Nacional dos Sete Montes, Convento de Cristo, ermida de Nossa Senhora da Conceição, igreja de Nossa Senhora da Piedade e Estádio Municipal, regressando à Praça da República. A componente histórica e patrimonial é uma das marcas da prova. A Thomar Urban Race pretende também ganhar projecção competitiva, estando prevista a candidatura ao Campeonato Distrital de Trail e a uma prova da Taça de Portugal de Corrida de Montanha. A ambição passa por colocar Tomar no calendário das principais competições da modalidade e reforçar a capacidade de atracção do concelho.

A estrutura organizativa envolve as áreas desportiva, logística, comunicação, animação e segurança, com participação prevista da PSP, bombeiros, Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil e equipas de apoio médico. A organização está a cargo da Thomar Events e da Thomar Athletics, com apoio do município de Tomar. Integrada na dinâmica da Feira de Santa Iria, a prova pretende prolongar a permanência de visitantes e acrescentar desporto, juventude, saúde e movimento à programação.