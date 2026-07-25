Tomar corre pelo autismo em trail solidário marcado para Setembro

Vale Venteiro, na freguesia de Além da Ribeira e Pedreira, recebe a 12 de Setembro a primeira edição do Trail Solidário pelo Autismo | Tomar 2026, uma iniciativa não competitiva que pretende mobilizar a comunidade para a inclusão e apoiar famílias de crianças e jovens com necessidades educativas especiais. O programa integra um trail de 14 quilómetros, uma caminhada de 10 quilómetros e um passeio sensorial e inclusivo destinado às crianças. Sem classificações nem prémios, o evento aposta no convívio, na participação e na sensibilização para a realidade do espetro do autismo, reunindo atletas, famílias, associações e cidadãos de todas as idades.

A iniciativa é promovida pela ARCAR/Trail do Vale, pela ACRESCER – Associação de Pais e Amigos das Crianças com Necessidades Educativas Especiais de Tomar e pela Run For Autism Portugal, sob a mensagem “Por eles, corremos por amor”. A organização defende que o desporto pode ser uma ferramenta de mobilização social e de aproximação às famílias que enfrentam dificuldades no acesso a informação, apoios e respostas adequadas. A totalidade dos lucros das inscrições e apoios reverte para a ACRESCER. As verbas destinam-se a financiar acções de sensibilização sobre o autismo, capacitação das famílias nas áreas do diagnóstico, direitos, apoios e enquadramento legal e fiscal, bem como formação dirigida a professores, auxiliares e outros profissionais.

O Trail do Vale assegura a componente técnica e os percursos, a ACRESCER coordena a vertente solidária e a Run For Autism Portugal associa o evento a um movimento nacional de consciencialização através do desporto. A organização procura ainda envolver entidades públicas e privadas, entre as quais o município de Tomar. As inscrições estão abertas na plataforma Lap2Go. O trail custa 10 euros e a caminhada oito euros, incluindo a camisola oficial. Os menores de 18 anos estão isentos do pagamento, mas têm de efectuar o registo para efeitos de seguro e controlo.