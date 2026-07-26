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Desporto | 26-07-2026 21:00

Gémeas de Amiais de Baixo brilham nos Campeonatos Nacionais Sub-23 de Atletismo

Gémeas de Amiais de Baixo brilham nos Campeonatos Nacionais Sub-23 de Atletismo
As gémeas Martinha, nas pontas, foram campeãs nacionais de clubes e integraram a equipa que venceu a estafeta 4x400 metros. FOTO – Federação Portuguesa de Atletismo
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As gémeas Clara e Lúcia Martinha, de Amiais de Baixo, confirmaram o seu estatuto de atletas de alto nível, ao conquistarem títulos nacionais no Campeonato Nacional Sub-23 de Atletismo em pista ao ar livre.

As gémeas Clara e Lúcia Martinha, de Amiais de Baixo, confirmaram o seu estatuto de atletas de alto nível, ao conquistarem títulos nacionais colectivos e individuais no Campeonato Nacional Sub-23 de Atletismo em pista ao ar livre, em representação do Sporting CP. As jovens foram campeãs nacionais de clubes e integraram a equipa que venceu a estafeta 4x400 metros. Clara Martinha foi ainda campeã nacional dos 400 metros, enquanto Lúcia Martinha foi vice-campeã nacional dos 400 metros barreiras.
A Junta de Freguesia de Amiais de Baixo felicitou as jovens atletas da freguesia pelas suas conquistas. “Mais do que medalhas e títulos, estas conquistas são o reflexo de muitas horas de treino, de enorme determinação e de um compromisso diário com a excelência. Para Amiais de Baixo, é motivo de enorme satisfação ver duas jovens da nossa terra afirmarem-se entre as melhores atletas nacionais, levando o nome da nossa freguesia cada vez mais longe e inspirando as gerações mais novas a acreditar que, com trabalho e dedicação, os sonhos podem tornar-se realidade”, publicou a autarquia.

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