Gémeas de Amiais de Baixo brilham nos Campeonatos Nacionais Sub-23 de Atletismo

As gémeas Clara e Lúcia Martinha, de Amiais de Baixo, confirmaram o seu estatuto de atletas de alto nível, ao conquistarem títulos nacionais colectivos e individuais no Campeonato Nacional Sub-23 de Atletismo em pista ao ar livre, em representação do Sporting CP. As jovens foram campeãs nacionais de clubes e integraram a equipa que venceu a estafeta 4x400 metros. Clara Martinha foi ainda campeã nacional dos 400 metros, enquanto Lúcia Martinha foi vice-campeã nacional dos 400 metros barreiras.

A Junta de Freguesia de Amiais de Baixo felicitou as jovens atletas da freguesia pelas suas conquistas. “Mais do que medalhas e títulos, estas conquistas são o reflexo de muitas horas de treino, de enorme determinação e de um compromisso diário com a excelência. Para Amiais de Baixo, é motivo de enorme satisfação ver duas jovens da nossa terra afirmarem-se entre as melhores atletas nacionais, levando o nome da nossa freguesia cada vez mais longe e inspirando as gerações mais novas a acreditar que, com trabalho e dedicação, os sonhos podem tornar-se realidade”, publicou a autarquia.

