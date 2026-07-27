Associação 20 Km de Almeirim vence distrital sub 14 em atletismo

O Estádio Papa Francisco, em Fátima, foi palco do Campeonato Distrital sub 14. Competiram 140 atletas em representação de vinte clubes filiados. Coletivamente, venceu a Associação 20 Km de Almeirim em masculinos e em femininos

O Estádio Papa Francisco, em Fátima, foi palco do Campeonato Distrital sub 14. Competiram 140 atletas em representação de vinte clubes filiados. Coletivamente, venceu a Associação 20 Km de Almeirim em masculinos e em femininos

Individualmente, os campeões sub 14 foram: Dardo Masc. - Bernardo Ventura (CLAC); Altura Fem. - Lukénia Cristovão (A20KM Almeirim); 60 M Barr. Masc. - Duarte Cristovão (AEA Cartaxo); Comprimento Masc. - Simão Antunes (A20KM Almeirim); 60M Barr. Fem. - Njinga Pedro (A20KM Almeirim); Peso Fem. - Rute Nelembe (CLAC); 150 M Masc. - José Frois (A20KM Almeirim); 150 M Fem. - NJinga Pedro (A20KM Almeirim); Vara em Distância - Alika Pedro (A20KM Almeirim); 4x60 M Masc. - A20Km Almeirim; 4x60 M Fem. - A20KM Almeirim; 2000 M Marcha Masc. - Ivo Fernandes (CLAC); 2000 M Marcha Fem. - Soraia Vicente (ASFIC); Peso Masc. - Rodrigo Lacão (CP Alcanena); Altura Masc. - Simão Antunes (A20KM Almeirim); Comprimento Fem. - Njinga Pedro (A20KM Almeirim); Dardo Fem. - Mafalda Costa (CLAC); 60 M Fem. - Leonor Henriques (UD Zona Alta); 60 M Masc. - Duarte Cristovão (AEA Cartaxo); Vara em Distancia Masc - Santiago Matos (A20KM Almeirim); Martelo Fem. - Rute Nelembe (CLAC); Martelo Masc. - Xavier Matos (AEA Cartaxo); 600 M Fem. - Carlota Ouro (AEA Cartaxo); 600 M Masc. - Rodrigo Lacão (CP Alcanena).