Inscrições para a Barquinha Night Run já estão abertas

A Barquinha Night Run está de regresso a Vila Nova da Barquinha no dia 12 de Setembro, para uma noite dedicada ao desporto, convívio e à promoção de estilos de vida saudáveis. As inscrições já se encontram abertas e podem ser feitas através da plataforma da Xistarca beneficiando de preços reduzidos para quem se inscrever antecipadamente.

Com partida e chegada no Largo 1.º de Dezembro, a iniciativa integra uma corrida de 10 quilómetros, uma caminhada de cinco quilómetros e uma aula de fitness, com o objectivo de proporcionar aos atletas, famílias e a todos os participantes uma experiência desportiva em ambiente nocturno.

O programa tem início às 18h00 com uma aula de fitness aberta a todos. Segue-se às 19h00 a corrida de 10 quilómetros e, cinco minutos depois, às 19h05, arranca a caminhada de cinco quilómetros. A organização pertence ao município de Vila Nova da Barquinha em parceria com a Associação "A Minha Corrida", contando com o apoio técnico da Xistarca – Eventos Desportivos.