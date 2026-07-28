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Desporto | 28-07-2026 10:00

Inscrições para a Barquinha Night Run já estão abertas

Inscrições para a Barquinha Night Run já estão abertas
Foto DR
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Evento decorre no dia 12 de Setembro, no Largo 1.º de Dezembro, e promete voltar a juntar centenas de participantes numa noite dedicada ao desporto, convívio e à promoção de estilos de vida saudáveis.

A Barquinha Night Run está de regresso a Vila Nova da Barquinha no dia 12 de Setembro, para uma noite dedicada ao desporto, convívio e à promoção de estilos de vida saudáveis. As inscrições já se encontram abertas e podem ser feitas através da plataforma da Xistarca beneficiando de preços reduzidos para quem se inscrever antecipadamente.
Com partida e chegada no Largo 1.º de Dezembro, a iniciativa integra uma corrida de 10 quilómetros, uma caminhada de cinco quilómetros e uma aula de fitness, com o objectivo de proporcionar aos atletas, famílias e a todos os participantes uma experiência desportiva em ambiente nocturno.
O programa tem início às 18h00 com uma aula de fitness aberta a todos. Segue-se às 19h00 a corrida de 10 quilómetros e, cinco minutos depois, às 19h05, arranca a caminhada de cinco quilómetros. A organização pertence ao município de Vila Nova da Barquinha em parceria com a Associação "A Minha Corrida", contando com o apoio técnico da Xistarca – Eventos Desportivos.

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