Rita Santos conquista três títulos nacionais e Bruno Coelho leva bronze para Almeirim

Rita Santos e Bruno Coelho levaram o nome de Almeirim ao pódio dos Campeonatos de Portugal, disputados entre 24 e 26 de Julho no Estádio Universitário de Lisboa. A 111.ª edição da principal competição individual do atletismo nacional reuniu cerca de 700 participantes e integrou várias provas de atletismo adaptado. Rita Santos, atleta da secção de atletismo da Associação 20 Kms de Almeirim, sagrou-se campeã de Portugal dos 100 metros em cadeira de rodas, na categoria T54, concluindo a prova em 21,60 segundos. A almeirinense voltou a subir ao lugar mais alto do pódio na jornada seguinte, ao vencer os 200 metros T54, com o tempo de 42,70 segundos, e o lançamento do peso F54, com a marca de 3,98 metros. Terminou, assim, os campeonatos com três títulos nacionais. O percurso de Rita Santos na modalidade começou há pouco mais de um ano. A jovem descobriu o atletismo depois de participar no Mega Sprinter Almeirim 2025, por incentivo da professora Maria Bernardete, da Escola Básica 2/3 Febo Moniz. O trabalho desenvolvido nos meses seguintes permitiu-lhe chegar à principal competição nacional e conquistar três medalhas de ouro.

Bruno Coelho também garantiu um lugar no pódio ao terminar na terceira posição a prova de 100 metros em tricicleta, na categoria T71. O atleta entrou em contacto com a modalidade através de actividades de promoção desenvolvidas em parceria com a associação Pro Abraçar. Perante a vontade de continuar a praticar, o clube procurou uma solução que lhe permitisse treinar com uma tricicleta adaptada.