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Desporto | 28-07-2026 14:59

Três atletas de Rio Maior no estágio da Selecção Nacional de basquetebol

Três atletas de Rio Maior no estágio da Selecção Nacional de basquetebol
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Três atletas do Rio Maior Basket foram chamadas ao primeiro estágio da Seleção Nacional Sub‑14 Feminina, que está a decorrer até fim deste mês de Julho

As jogadoras Beatriz Rama, Vanessa Ciobanu e Kyara Martins, do Rio Maior Basket, foram convocadas para o 1.º Estágio de Aperfeiçoamento da Selecção Nacional Sub‑14 Feminina de basquetebol, que decorre até 31 de Julho, na Covilhã. A chamada das três jogadoras é vista pelo clube como um marco importante no percurso das atletas e um reconhecimento do trabalho que têm vindo a desenvolver.
O Rio Maior Basket destaca que a convocatória é fruto da dedicação, evolução técnica e paixão pela modalidade, reforçando o orgulho na presença das jovens no grupo nacional. O clube garante que continuará a acompanhar de perto esta nova etapa e a apoiar o crescimento das atletas, que passam a integrar um contexto competitivo mais exigente.
A participação no estágio representa uma oportunidade de aperfeiçoamento e contacto com o quadro técnico nacional, num momento em que a Federação Portuguesa de Basquetebol procura identificar e preparar talentos emergentes para o futuro da modalidade.

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