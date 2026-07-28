Três atletas de Rio Maior no estágio da Selecção Nacional de basquetebol

As jogadoras Beatriz Rama, Vanessa Ciobanu e Kyara Martins, do Rio Maior Basket, foram convocadas para o 1.º Estágio de Aperfeiçoamento da Selecção Nacional Sub‑14 Feminina de basquetebol, que decorre até 31 de Julho, na Covilhã. A chamada das três jogadoras é vista pelo clube como um marco importante no percurso das atletas e um reconhecimento do trabalho que têm vindo a desenvolver.

O Rio Maior Basket destaca que a convocatória é fruto da dedicação, evolução técnica e paixão pela modalidade, reforçando o orgulho na presença das jovens no grupo nacional. O clube garante que continuará a acompanhar de perto esta nova etapa e a apoiar o crescimento das atletas, que passam a integrar um contexto competitivo mais exigente.

A participação no estágio representa uma oportunidade de aperfeiçoamento e contacto com o quadro técnico nacional, num momento em que a Federação Portuguesa de Basquetebol procura identificar e preparar talentos emergentes para o futuro da modalidade.