Académica de Santarém regressa ao futebol sénior e já aponta à subida

A Associação Académica de Santarém vai voltar a ter futebol sénior na próxima época, numa decisão que visa dar sequência desportiva no clube aos jovens talentos que forma. A equipa será constituída por jogadores do plantel júnior que este ano se sagrou campeão distrital, e por ex-atletas que tenham passado pelo emblema escalabitano, sendo essa uma premissa essencial.

A decisão foi detalhada pelo presidente do clube, Gilberto Leandro, por Nuno Martins, director técnico da formação, e por Pedro Vasques, o homem escolhido para dirigir o futebol sénior em articulação com a direcção. A equipa técnica tem como treinador principal Flávio Guedes, que terá como adjunto Hugo Monteiro e como treinador de guarda-redes Rui Correia “Xuxo”.

A apresentação decorreu na tarde de 13 de Julho na sede da Académica de Santarém e foi presenciada por muitos adeptos e jovens atletas do clube. Gilberto Leandro congratulou-se por este regresso do clube ao futebol sénior e deixou claro que o objectivo é subir à 1.ª divisão distrital. A equipa vai jogar no novo campo relvado da Escola Agrária de Santarém. O futebol sénior vai trabalhar com gestão financeira autónoma, tendo o presidente referido que esta decisão, incentivada por algumas figuras da cidade, não foi unânime de início, entre a direcção, mas foi devidamente ponderada e tomada com os pés bem assentes sobre aquilo que se pretende fazer.

“Honrem a camisola e desfrutem da viagem”

Gilberto Leandro disse depositar total confiança em Pedro Vasques - “um academista de gema” - como homem forte do futebol sénior, convicto de que tudo irá correr conforme delineou e que em Maio estarão onde querem estar. “Somos de primeira e começa hoje o caminho para a primeira”, afirmou antes de ser muito aplaudido.

Nuno Martins considerou que este é o momento certo para se avançar com os seniores, para dar contexto competitivo a todos os atletas que compõem a equipa de juniores, mas deixou claro que a formação continuará a ser o foco do clube. Já Pedro Vasques vincou que nesse dia não se apresentava apenas uma equipa, mas também uma visão para complementar a vertente formativa da Académica de Santarém. Entrega, responsabilidade e total compromisso é o que exige a todos os que vão embarcar neste projecto. “Honrem a camisola e desfrutem da viagem”, afirmou Pedro Vasques, agradecendo também aos pais dos atletas e aos dirigentes do clube.