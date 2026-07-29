Cartaxo recebe Campeonatos Nacionais de Ciclismo de Estrada

O concelho do Cartaxo recebe, de 31 de Julho a 2 de Agosto, os Campeonatos Nacionais de Ciclismo de Estrada dos escalões Sub-15, Sub-17 e Sub-19, reunindo jovens atletas de todo o país. O programa integra provas de contrarrelógio e provas de fundo, distribuídas pelos três dias de competição. A realização das provas implicará condicionamentos de trânsito em diferentes partes do concelho.

Na cidade do Cartaxo, os condicionamentos irão verificar-se na zona envolvente ao Estádio Municipal, que funcionará como base das equipas, no acesso a Vale da Pinta pela Estrada da União de Freguesias do Cartaxo e Vale da Pinta, na Rua da Pata Choca e na Estrada Nacional 114-2. A Circular Urbana, entre o Estádio Municipal e a Quinta das Pratas, estará encerrada ao trânsito entre as 08h00 do dia 31 de Julho e o final do dia 2 de Agosto.

Em Vale da Pinta, os condicionamentos irão sentir-se na Rua dos Moinhos, Rua Primeiro de Dezembro, Rua do Desembargador, Rua da Esperança, Rua Comendador Francisco Firmino Ribeiro da Costa e na Estrada Municipal 512.

Na freguesia de Pontével, os condicionamentos irão sentir-se na Rua de São Gens, Largo Mariano de Carvalho, Avenida 9 de Abril, Rua do Moinho Grande, Rotunda Marco Chagas e Estrada do Atravessado.

A autarquia agradece a compreensão de todos os munícipes para os eventuais constrangimentos causados, apelando ao cumprimento da sinalização temporária e das indicações das autoridades e organização, contribuindo para o sucesso e a segurança da competição desportiva.

