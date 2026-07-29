Novo sintético alimenta sonho de crescimento do Grupo Bairrense

O novo relvado sintético do Grupo Cultural, Desportivo e Recreativo Bairrense (GCDRB), situado em Bairro, concelho de Ourém, está a abrir um novo capítulo na história da colectividade. Depois de dois anos longe de casa devido às obras, o clube regressa ao seu campo com ambição reforçada: entrar nos campeonatos distritais, criar uma escola de formação e garantir a continuidade do futebol na freguesia. Em conversa com O MIRANTE, o presidente da direcção, Bruno Dias, considera que a nova infraestrutura representa a concretização de “um sonho antigo” e pode transformar o futuro do GCDRB. “Sem este sintético era absolutamente impossível dar o salto que queremos dar”, afirma.

Com cerca de 400 sócios e 57 anos de história, o Grupo Bairrense sempre teve no futebol a sua principal actividade e aquela que mais mobiliza a população. Durante os dois anos em que o campo esteve em obras, a equipa foi obrigada a jogar noutro recinto, mas os dirigentes acreditam que o regresso a Bairro voltará a levar público às bancadas. “Quando jogávamos aqui havia sempre muita gente a ver os jogos. As pessoas estão com vontade de voltar a casa para acompanhar o nosso futebol”, sublinha Bruno Dias.

A principal novidade da próxima época será a participação da equipa sénior na Segunda Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém, deixando para trás as competições do Inatel. A mudança implica um esforço financeiro acrescido e uma maior exigência organizativa, mas representa também uma aposta na valorização e profissionalização da estrutura do clube, nomeadamente nas áreas da comunicação e do marketing. Outro dos grandes objectivos da direcção é a criação de escalões de formação. Bruno Dias considera que o projecto é fundamental para assegurar o futuro da colectividade e oferecer uma alternativa às crianças da aldeia, que actualmente têm de se deslocar para outros clubes para praticar futebol. “Há muitos pais que já nos disseram que, caso abramos escalões, retiram os filhos de outras escolas para jogarem aqui. Faz todo o sentido existir uma escola de futebol numa aldeia que ainda tem escola primária, creche e ATL”, defende.

Apesar do entusiasmo gerado pelo novo relvado, os desafios continuam a ser significativos, sobretudo no plano financeiro e na dificuldade em encontrar voluntários disponíveis para assumir responsabilidades nos órgãos sociais. “O associativismo é cada vez mais difícil. As pessoas gostam do clube e ajudam em eventos pontuais, mas é mais complicado assumirem compromissos de longo prazo”, admite o dirigente. Bruno Dias não esconde a ambição de, no futuro, ver o Grupo Bairrense competir na Primeira Divisão Distrital ou mesmo nos campeonatos nacionais, sustentado por uma estrutura com todos os escalões de formação em funcionamento.

Novo sintético após anos de espera

O novo relvado sintético do Grupo Cultural, Desportivo e Recreativo Bairrense foi inaugurado a 28 de Junho, numa cerimónia que juntou autarcas, sócios, dirigentes, atletas e vários fundadores da colectividade. A intervenção concretizou uma antiga aspiração do clube e contou com o apoio da Câmara Municipal de Ourém e da Junta de Freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias. Para Bruno Dias, a inauguração constituiu “um marco incontornável” na história do GCDRB. “Quem fundou o clube há mais de cinquenta anos esteve presente na inauguração e, para essas pessoas, foi quase o concretizar do sonho de uma vida”, afirma o presidente, convicto de que o novo relvado será a alavanca para o crescimento da colectividade.