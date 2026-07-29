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Desporto | 29-07-2026 18:00

Rafaela Mendes conquista três títulos nos nacionais de natação

Rafaela Mendes conquista três títulos nos nacionais de natação
FOTO - CNTN
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Atleta do Clube de Natação de Torres Novas foi um dos destaques dos Campeonatos Nacionais de Juvenis, Juniores e Seniores, que decorreu no Jamor.

O Clube de Natação de Torres Novas esteve em evidência nos Campeonatos Nacionais de Juvenis, Juniores e Seniores que decorreram nas Piscinas Olímpicas do Jamor. A júnior Rafaela Mendes esteve em grande destaque ao vencer os 50, 100 e 200 costas e foi vice-campeã nacional nos 50 mariposa, 200 e 400 livres. Ficou a apenas 27 centésimos de segundo de bater o recorde nacional dos 200 costas de Júnior 18 anos, já com onze anos.
Duarte Mendes foi finalista dos 200 estilos, 200 bruços e 100 costas. Obteve o 4º lugar com recordes pessoais, do clube e do distrito nos 200 estilos e 200 bruços. Na última sessão recebeu o prémio relativo ao 2º lugar nacional do nadador completo. Afonso Evaristo viu a sua participação condicionada pela alteração das datas dos exames dos exames nacionais e teve que abdicar de 3 provas, participando apenas na última jornada, nos 200 bruços e 200 costas. Nos 200 bruços alcançou o 4º lugar nacional Júnior e nos 200 costas esteve apenas a 0.05 do seu recorde pessoal.
Clara Madureira, também ela Juvenil de 1º ano, foi finalista dos 200 estilos e 200 bruços e nadou ainda os 50 bruços, 50 mariposa e 200 costas. Margarida Formiga nadou 3 provas, os 50, 100 e 400 livres, e alcançou recordes pessoais nas 3 provas fruto de uma evolução técnica positiva. Leonor Lopes nadou os 50 e 100 livres e esteve muito perto dos seus recordes pessoais. Carolina Lopes e Mariana Mota, em estreia em nacionais nesta categoria competiram na estafeta de 4x100 livres, juntamente com Clara Madureira e a Margarida Formigo e foram a única estafeta em competição composta exclusivamente por 4 juvenis de 1º ano. A competição contou com a presença de 847 nadadores em representação de 110 clubes de todo o país.

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