Street workout juntou atletas de todo o país em Samora Correia

Samora Correia recebeu o Campeonato Nacional de Street Workout 2026, iniciativa que atraiu público à zona ribeirinha da cidade e juntou praticantes da modalidade de diferentes regiões do país.

A competição proporcionou uma tarde de provas e demonstrações, nas quais os atletas exibiram as suas capacidades técnicas.

O campeonato foi organizado pela Flow In The Bar, com o apoio da Câmara Municipal de Benavente.

Segundo o município, a realização do evento voltou a afirmar Samora Correia como uma referência nacional do street workout, modalidade que se encontra em crescimento.

O street workout é uma modalidade de exercício físico praticada sobretudo em estruturas de barras, na qual os atletas utilizam o peso do próprio corpo para executar movimentos de força, equilíbrio, controlo corporal e componente acrobática.