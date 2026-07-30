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Desporto | 30-07-2026 15:00

Street workout juntou atletas de todo o país em Samora Correia

Street workout juntou atletas de todo o país em Samora Correia
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A iniciativa proporcionou uma tarde de competição e animação, com demonstrações de elevado nível técnico perante numeroso público.

Samora Correia recebeu o Campeonato Nacional de Street Workout 2026, iniciativa que atraiu público à zona ribeirinha da cidade e juntou praticantes da modalidade de diferentes regiões do país.
A competição proporcionou uma tarde de provas e demonstrações, nas quais os atletas exibiram as suas capacidades técnicas.
O campeonato foi organizado pela Flow In The Bar, com o apoio da Câmara Municipal de Benavente.
Segundo o município, a realização do evento voltou a afirmar Samora Correia como uma referência nacional do street workout, modalidade que se encontra em crescimento.
O street workout é uma modalidade de exercício físico praticada sobretudo em estruturas de barras, na qual os atletas utilizam o peso do próprio corpo para executar movimentos de força, equilíbrio, controlo corporal e componente acrobática.

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