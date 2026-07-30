União de Santarém apresenta-se aos sócios com muitos reforços

A equipa de futebol sénior da União de Santarém apresenta-se aos sócios e adeptos no dia 31 de Julho, no Campo Chã das Padeiras, num jogo frente à Académica de Coimbra em que estará em disputa a Taça Hospital da Luz. O desafio está marcado para as 19h00 e tem entradas livres.

A União de Santarém, que vai disputar mais uma edição da Liga 3 Placard, continua a reforçar o plantel, tendo anunciado ao longo dos últimos dias a contratação de João Oliveira, mais conhecido por Jota, guarda-redes português de 23 anos. Formado no SL Benfica e no CF “Os Belenenses”, ao serviço da equipa sub-23 do Estoril conquistou a Liga Revelação e a Taça Revelação por duas ocasiões. Em representação do Vitória SC B alcançou a subida à Liga 3, na época 2024/25. É internacional pelas camadas jovens da selecção nacional, tendo na época passada representado o 1º Dezembro por empréstimo.

Também João Nóbrega, médio português de 24 anos, vai jogar no emblema escalabitano, transitando do Gandzasar FC, da Arménia. Já jogou também na Geórgia e na China a nível sénior, e em Itália, ao serviço da Sampdoria, na sua formação.

Para a defesa foi contratado o nigeriano Kelechi John, de 27 anos. Com mais de 100 jogos realizados na Segunda Liga, distribuídos entre Casa Pia, B SAD, Oliveirense e Portimonense, Kelechi irá garantir experiência competitiva, poder físico e liderança ao plantel, considera o emblema escalabitano. Outro reforço para a defesa é Dinis Almeida, defesa português de 20 anos, natural de Comeiras de Cima, Santarém. Antes jogou no CD Fátima, clube com o qual disputou a Fase de Subida à Liga 3 na época 2024/25.

A contratação do avançado guineense Isnaba Graça, de 24 anos foi outra das novidades. Formado entre a Academia Bissau e o futebol português, o atleta conta com experiência competitiva e acrescenta qualidade, presença física e ambição ao ataque da equipa que vai disputar a Liga 3.

Na fotografia da apresentação do guineense, publicada pelo clube, surgiram alguns atletas da formação, representando aquilo em que a direcção acredita: “um ecossistema onde os jovens crescem diariamente ao lado de jogadores profissionais, inspirando-se e preparando o futuro”. A União de Santarém deixou também uma mensagem de respeito e amizade à comunidade da Guiné-Bissau, e a todos os jogadores guineenses que competem em Portugal. “Que este seja mais um elo a fortalecer a ligação entre a Guiné-Bissau e a União Desportiva de Santarém”, diz o clube liderado por Pedro Patrício.