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Desporto | 31-07-2026 20:31

Afonso Bento é o único do distrito de Santarém na Seleção Nacional U15 de basquetebol

Afonso Bento é o único do distrito de Santarém na Seleção Nacional U15 de basquetebol
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O jovem Afonso Bento, do Rio Maior Basket, foi o único atleta do distrito de Santarém chamado para integrar a Seleção Nacional de Sub‑15, numa convocatória que reforça o trabalho de formação desenvolvido pelo clube e o talento emergente do jogador.

O jovem Afonso Bento, do Rio Maior Basket, foi o único atleta do distrito de Santarém chamado para integrar a Seleção Nacional de Sub‑15, numa convocatória que reforça o trabalho de formação desenvolvido pelo clube e o talento emergente do jogador.

Afonso Bento, que tem vindo a destacar‑se pela evolução técnica e consistência competitiva, passa agora a integrar os trabalhos da equipa nacional, num estágio que reúne os atletas considerados de maior potencial para o futuro do basquetebol português.

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