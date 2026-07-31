Afonso Bento é o único do distrito de Santarém na Seleção Nacional U15 de basquetebol

O jovem Afonso Bento, do Rio Maior Basket, foi o único atleta do distrito de Santarém chamado para integrar a Seleção Nacional de Sub‑15, numa convocatória que reforça o trabalho de formação desenvolvido pelo clube e o talento emergente do jogador.