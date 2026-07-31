Desporto | 31-07-2026 20:31
Afonso Bento é o único do distrito de Santarém na Seleção Nacional U15 de basquetebol
O jovem Afonso Bento, do Rio Maior Basket, foi o único atleta do distrito de Santarém chamado para integrar a Seleção Nacional de Sub‑15, numa convocatória que reforça o trabalho de formação desenvolvido pelo clube e o talento emergente do jogador.
O jovem Afonso Bento, do Rio Maior Basket, foi o único atleta do distrito de Santarém chamado para integrar a Seleção Nacional de Sub‑15, numa convocatória que reforça o trabalho de formação desenvolvido pelo clube e o talento emergente do jogador.
Afonso Bento, que tem vindo a destacar‑se pela evolução técnica e consistência competitiva, passa agora a integrar os trabalhos da equipa nacional, num estágio que reúne os atletas considerados de maior potencial para o futuro do basquetebol português.
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