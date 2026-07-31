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Desporto | 31-07-2026 12:28

Festa em Casal dos Bernardos encerra época do Desporto Sénior de Ourém

Festa em Casal dos Bernardos encerra época do Desporto Sénior de Ourém
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Programa “Viver + Saudável” promove a actividade física, o convívio e o envelhecimento activo em 14 localidades do concelho de Ourém.

O Parque de Merendas de Casal dos Bernardos recebeu, na quinta-feira, 30 de Julho, a festa de encerramento da época 2025/2026 do programa municipal “Viver + Saudável – Desporto Sénior”. A iniciativa juntou participantes de várias freguesias do concelho numa manhã dedicada à actividade física e ao convívio. O programa começou com uma sessão de ginástica, seguindo-se um almoço partilhado, num ambiente de animação e camaradagem.
Durante a festa foram entregues diplomas de participação aos seniores, como forma de reconhecimento pelo empenho e pela assiduidade demonstrados ao longo da época desportiva. O convívio prolongou-se durante a tarde, com um baile animado pelo músico Bruno Ricardo. A cerimónia contou com a presença do presidente da Câmara de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, do vereador Humberto Antunes e de presidentes de juntas de freguesia do concelho.
O programa “Viver + Saudável – Desporto Sénior” tem como objectivo melhorar a mobilidade, a flexibilidade e a coordenação dos participantes, promovendo simultaneamente hábitos de vida mais saudáveis e combatendo o isolamento social entre a população mais velha. A iniciativa abrange as localidades de Atouguia, Casal dos Bernardos, Rio de Couros, Caxarias, Cercal, Espite, Fátima, Freixianda, Ribeira do Fárrio, Matas, Olival, Urqueira, Caneiro e Ourém, assumindo-se como uma resposta municipal na área do envelhecimento activo e da promoção do bem-estar da população sénior.

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