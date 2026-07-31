Jovens da Búzios destacam-se no Europeu de salvamento aquático

Quatro atletas da Búzios - Associação de Nadadores Salvadores de Coruche estão a representar a Selecção Nacional no Campeonato da Europa Júnior de Piscina de Salvamento Aquático Desportivo, em Roma, contribuindo para alguns dos melhores resultados portugueses alcançados nos dois primeiros dias de competição.

Luana Martins, Leonor Mateus, Francisco Cecílio e Henrique Gaspar integram a comitiva portuguesa numa prova em que os representantes da Búzios já deixaram a sua marca através de recordes nacionais e presenças em finais.

Leonor Mateus bateu por duas vezes o recorde nacional júnior dos 200 metros Obstacle Swim, garantindo a qualificação para a final B. A atleta integrou ainda a estafeta mista que estabeleceu um novo recorde nacional júnior nos 4×50 metros Mixed Pool Lifesaver Relay.

Francisco Cecílio e Henrique Gaspar alcançaram a final A da prova de Line Throw, na qual terminaram no quinto lugar europeu.

Também Luana Martins contribuiu para os resultados da Selecção Nacional, ao integrar a estafeta feminina que fixou a primeira marca nacional dos 4×50 metros Obstacle Relay.