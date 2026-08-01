Tomar renova relvado do Estádio Municipal e reaproveita piso antigo

A substituição do relvado sintético do Estádio Municipal António Fortes, em Tomar, arrancou a 27 de Julho. O início dos trabalhos foi acompanhado pelo presidente da Câmara Municipal de Tomar, Tiago Carrão. A nova superfície terá certificação FIFA Quality e vai incluir uma camada de absorção de choque, um novo sistema de rega e marcações para um campo de futebol de 11, um de futebol de 9 e dois campos de futebol de 7.

O novo relvado deixa de utilizar granulado de borracha, que será substituído por uma carga de areia de sílica isenta de microplásticos. Segundo a autarquia, a solução antecipa as regras europeias que restringem a utilização destes materiais. O relvado antigo, que se encontra ainda em bom estado, não será descartado. O município prevê reaproveitá-lo em dois polidesportivos da cidade, numa lógica de economia circular e de valorização dos equipamentos desportivos existentes. A empreitada é cofinanciada pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e pelo Fundo Social Europeu Mais, através do Programa Regional do Centro – Centro 2030, integrado no Portugal 2030.



