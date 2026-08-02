Pedrógão Triatlo mantém liderança nacional e vai discutir título em Coimbra

O Pedrógão Triatlo continua na frente do Campeonato Nacional Jovem, mas terá de esperar pela última etapa, marcada para 20 de Setembro, em Coimbra, para tentar conquistar o título colectivo. A equipa participou no Triatlo de Amora, oitava e penúltima prova do campeonato, com 41 jovens atletas, terminando no quarto lugar entre 42 clubes. O resultado permitiu manter a liderança, com 1.200 pontos, apenas mais 20 do que o Clube Naval Amorense.



No plano individual, o clube conquistou três lugares de pódio no escalão de Benjamins e somou várias classificações entre os dez primeiros. Nos Infantis alcançou mais duas presenças no top 10 e, no Campeonato Nacional de Juvenis, obteve um quarto lugar. Competiu ainda no Campeonato Nacional de Clubes de Aquatlo, com uma equipa de oito atletas, conseguindo resultados positivos nos sectores masculino e feminino.