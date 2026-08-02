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Desporto | 02-08-2026 09:22

Professor do Entroncamento abdica de vantagem e dá lição de fair play

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Luís Miguel Morgado recusou aproveitar uma decisão de arbitragem que considerou injusta e mandou um aluno colocar a bola fora. O gesto do professor da Escola Secundária do Entroncamento valeu-lhe a atribuição do Cartão Branco.

O resultado estava empatado e faltavam poucos instantes para terminar uma das meias-finais dos Campeonatos Regionais de Lisboa e Vale do Tejo de Futsal, no escalão de juvenis. A equipa do Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento recebeu a possibilidade de marcar um livre indirecto numa zona próxima da baliza adversária, mas o professor Luís Miguel Morgado entendeu que a decisão dos árbitros não correspondia ao que tinha acontecido em campo. O docente ainda tentou convencer a equipa de arbitragem a alterar a decisão. Como o livre foi mantido, optou por não beneficiar do que considerava ser um erro e pediu a um dos seus jogadores que chutasse deliberadamente a bola para fora do terreno de jogo, devolvendo a posse à equipa adversária.
A atitude foi reconhecida com a atribuição do Cartão Branco, destinado a distinguir comportamentos exemplares de ética, respeito e desportivismo durante as competições. O projecto foi implementado pelo Desporto Escolar para valorizar gestos de fair play praticados tanto por alunos como por professores responsáveis por grupos-equipa.

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