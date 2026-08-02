Desporto | 02-08-2026 10:00
Reabertas inscrições para o Trail do Almonda
foto ilustrativa
Iniciativa promovida pelo município de Torres Novas e reagendada para Outubro pretende juntar praticantes de desporto e amantes da natureza num percurso pelos trilhos da Serra d’Aire.
A 16.ª edição do Trail do Almonda realiza-se a 11 de Outubro, na Serra d’Aire, depois de ter sido adiada devido a condições meteorológicas adversas. As inscrições decorrem até 4 de Outubro, estando o trail e o mini-trail estão limitados a 200 participantes, enquanto a caminhada admite até 300 pessoas.
O programa inclui um trail de 18 quilómetros, um mini-trail de 12 quilómetros e uma caminhada de 10 quilómetros. A partida e chegada serão junto ao Centro Escolar da Serra d’Aire, em Pedrógão, concelho de Torres Novas. As partidas estão marcadas para as 09h00, 09h15 e 09h20.
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