uma parceria com o Jornal Expresso
03/08/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 03-08-2026 18:00

Ciclismo com centro de formação nas escolas de Alpiarça

ciclista ciclismo ilustrativ bicicleta
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Protocolo entre a câmara e o Agrupamento de Escolas José Relvas garante instalações, equipamentos e apoio logístico a um projecto que pretende recuperar a forte ligação do concelho ao ciclismo.

A Câmara de Alpiarça aprovou, por unanimidade, um protocolo de colaboração com o Agrupamento de Escolas José Relvas para reforçar o Centro de Formação Desportiva dedicado ao ciclismo. O acordo formaliza o apoio que o município já vinha prestando ao projecto e prevê a cedência de equipamentos e instalações municipais, entre os quais a pista de BTT e a pista de ciclismo do Estádio Municipal, além de apoio logístico às actividades desenvolvidas.
O centro de formação nasceu de uma candidatura apresentada pelo agrupamento à Direcção-Geral da Educação e pretende promover uma modalidade com profundas raízes na história desportiva de Alpiarça. Durante a reunião do executivo foi também destacado um projecto dirigido aos alunos do primeiro ciclo, cujo objectivo é garantir que todas as crianças aprendem a andar de bicicleta ao longo do seu percurso escolar.
O vereador da CDU Mário Pereira recordou que a autarquia já tinha apoiado iniciativas semelhantes, nomeadamente através da aquisição de bicicletas para o agrupamento, considerando que o protocolo agora aprovado consolida uma colaboração que já existia no terreno.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Vale Tejo
    29-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região