Ciclismo com centro de formação nas escolas de Alpiarça

A Câmara de Alpiarça aprovou, por unanimidade, um protocolo de colaboração com o Agrupamento de Escolas José Relvas para reforçar o Centro de Formação Desportiva dedicado ao ciclismo. O acordo formaliza o apoio que o município já vinha prestando ao projecto e prevê a cedência de equipamentos e instalações municipais, entre os quais a pista de BTT e a pista de ciclismo do Estádio Municipal, além de apoio logístico às actividades desenvolvidas.

O centro de formação nasceu de uma candidatura apresentada pelo agrupamento à Direcção-Geral da Educação e pretende promover uma modalidade com profundas raízes na história desportiva de Alpiarça. Durante a reunião do executivo foi também destacado um projecto dirigido aos alunos do primeiro ciclo, cujo objectivo é garantir que todas as crianças aprendem a andar de bicicleta ao longo do seu percurso escolar.

O vereador da CDU Mário Pereira recordou que a autarquia já tinha apoiado iniciativas semelhantes, nomeadamente através da aquisição de bicicletas para o agrupamento, considerando que o protocolo agora aprovado consolida uma colaboração que já existia no terreno.